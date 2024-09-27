Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики - БКС Экспресс

Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Олега Решетникова.

"Текущая неделя по индексу Hang Seng, которую он закрыл, увеличившись на 13%, ознаменовалась самым сильным приростом более чем за 25-летний промежуток, - констатирует эксперт. - Динамика впечатляет: за последние 12 торговых дней индекс рос в 11-ти из них. После введения крупного пакета стимулирующих мер опасения по поводу состояния китайской экономики постепенно начинают развеиваться. И прогнозы многих инвестдомов, которые ранее казались достаточно смелыми, могут претвориться в жизнь. К текущему моменту консенсус находится в районе 22250 пунктов по индексу Hang Seng на конец 2024 года. С технической точки зрения в случае закрытия выше 20361п у индекса открывается широкое пространство для продолжения роста. Ближайшее горизонтальное сопротивление только в районе 22700п. Следить стоит за поведением цены вблизи верхней границы восходящего канала, где рост может замедлиться. На откате же можем вернуться к 20360п".

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