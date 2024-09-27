Котировки нефти, скорее всего, возобновят постепенный рост и стабилизируются около $78/барр. - УК "Первая"

Котировки нефти, скорее всего, возобновят постепенный рост и стабилизируются около $78 за баррель Brent, полагает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

"Brent продолжает снижаться, торгуясь около $71,4 за баррель, - отмечается в комментарии эксперта. - Ключевое влияние на котировки оказывает новостной поток, в частности, о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу с декабря для возвращения доли рынка. Фундаментальное влияние на нефть оказывают риски рецессии и замедления спроса. Так, согласно опросу управляющих BofA, более 40% респондентов оценивают рецессию в США как ключевой риск и ожидают замедления американской экономики. На неделе в рамках ожиданий была опубликована квартальная статистика по ВВП США, где рост составил 3%".

Договоренности ОПЕК+ об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца, как и данные по запасам сырой нефти от EIA, согласно которым запасы снизились на 4,471 млн при прогнозе снижения на 1,300 млн, пытаются поддержать котировки.

"Также, несмотря на рост базовой инфляции до 3,2% г/г, ФРС приняла решение о снижении ставки на 0,5 бп, с прогнозом смягчения к концу года еще на 0,75 бп, что потенциально может поддержать цены сырья, - указывает аналитик. - Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке. Мы ожидаем, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться и стабилизируются около $78/барр.".

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