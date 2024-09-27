АКБФ рекомендует покупать акции ВТБ с целью 226,69 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 226,69 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 149% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы восстановили прогноз по чистой прибыли банка за 2024 год на уровне 550 млрд руб. на основании итогов деятельности банка за январь-август 2024 года, а также прогнозов менеджмента, - пишут эксперты. - Прогноз по чистой прибыли на 2025 год остаётся на уровне 420 млрд руб. Мы не включаем в наши прогнозы возможность выплаты дивидендов ВТБ по итогам 2024 года, а также не закладываем дивидендные выплаты за 2025 год. Это связано с регуляторными новациями и консервативным подходом к оценкам. Расчетное значение справедливой стоимости ВТБ в начале сентября было повышено с 222,62 руб./акция до 226,69 руб./акция, что предполагает 149%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать". Оценка по-прежнему учитывает 20%-ный дисконт - поправку на риски вложений".

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