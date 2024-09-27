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27 сентября 2024 года 16:02
Вероятен дальнейший рост рынка акций РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"
Вероятен дальнейший рост рынка акций РФ на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше поддержек 2800 и 2720 пунктов сохраняет склонность к развитию роста с ближайшими сопротивлениями 2880, 2910, 2950 и 3000 пунктов, на тестирование которых может пойти в рамках технического бычьего тренда, который начался в сентябре, - прогнозирует эксперт. - Индикатор РТС, в то же время, при бычьем сценарии будет стремиться к 1000 пунктам, но повышение может ограничиваться слабостью рубля. Покупки в РФ продолжаются во многом благодаря идее завершения цикла монетарного ужесточения в текущем году, но не стоит забывать, что ключевая ставка ЦБ, вероятно, еще не достигла своего пика, о чем рынки могут вспомнить в любой момент". Аналитик напоминает,. что на корпоративном фронте в РФ продолжается сезон промежуточных дивидендов, которые обсудят акционеры "Газпром нефти", "НоваБев Групп", "Селигдара", "АЛРОСА", "Новатэка" и "ЕвроТранса". Дивидендные реестры при этом закроют "Инарктика", "Займер" и "Делимобиль". "Мосбиржа" опубликует ежемесячные объемы торгов, которые продолжают расти, несмотря на санкции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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