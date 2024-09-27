Промсвязьбанк (ПСБ) понизил целевую цену акций ВТБ до 130 руб. за штуку, но по-прежнему считает бумаги интересными для покупки, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича.

"ВТБ представил отчетность по МСФО за август и 8 месяцев 2024 год, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль за август выросла на 57% г/г, но снизилась на 3,6% за 8 месяцев. Такой рост в августе преимущественно обеспечен валютной переоценкой из-за ослабления рубля. При этом чистые процентные доходы в августе упали на 32%, а за 8 месяцев - на 26%. В целом текущая ДКП негативно сказывается на основном бизнесе ВТБ".

Банк сохраняет прогноз по годовой прибыли в 550 млрд руб., но она, по мнению аналитика ПСБ, будет достигнута за счет разовых факторов (до конца года банк планирует продать заблокированные активы на сумму 92 млрд руб.) "С учетом возможного затягивания периода высоких ставок мы понижаем целевую цену акций банка на горизонте 12 мес. до 130 руб., но по-прежнему считаем бумаги интересными к покупке", - делает вывод Грицкевич.

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