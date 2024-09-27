Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5720-5790п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500в диапазоне 5720-5790 пунктов на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы рынка США торгуются в небольшом минусе, несмотря на продолжение на площадках АТР ралли, вызванного намерениями Пекина реализовать масштабную программу стимулирования экономики. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный. С учетом возможных сюрпризов по макроэкономическим показателям США и динамики азиатских рынков ожидаем среднюю волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в пятницу в диапазоне 5720-5790 пунктов, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Индекс движется в рамках локального восходящего канала, обновляя исторические максимумы. Индикатор RSI не достиг зоны перекупленности, что предполагает продолжение роста. Следующая цель покупателей - уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой для индекса широкого рынка может выступить отметка 5670 пунктов".

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