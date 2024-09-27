Сильная коррекция цены акций Costco маловероятна - Freedom Finance Global

Сильная коррекция вниз котировок акций Costco Wholesale маловероятна, несмотря на перекупленность, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы отмечаем замедление роста продаж. Выручка ритейлера немного не достигла консенсус-прогноза и составила $79,7 млрд за последний отчетный квартал, а за 2024 финансовый год - $245,45 млрд. Чистая розничная выручка в 4К достигла $78,2 млрд (+1% г/г). Замедление роста относительно предыдущего квартала частично объясняется сложностью сопоставления данных. Умеренно негативная реакция рынка, на мой взгляд, связана с тем, что акции уже оцениваются достаточно высоко, основные ожидания выполнены, а выручка не достигла прогноза. Текущий коэффициент P/E составляет 55, а форвардный оценивается в 46, что почти в два раза выше среднего по отрасли, - пишет эксперт в обзоре. - Тем не менее консенсус-прогноз на бумаги сейчас составляет $923, причем большинство аналитиков повысили свои оценки после публикации результатов. Уровень коротких позиций в бумаге низкий - 1,5%. Поэтому, несмотря на явную перекупленность, сильной коррекции мы не ожидаем".

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