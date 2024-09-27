"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций "ИКС 5"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный Центр ИКС 5" ("ИКС 5") на фоне сильных перспектив бизнеса эмитента и ожидания дивидендов, сообщается в обзоре аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

Нидерландская Х5 Retail Group 1 ноября 2024 года проведет собрание акционеров по вопросу нераспределенной доли холдинга (составляет 10,22% капитала) в ПАО "Корпоративный Центр ИКС 5" в рамках редомициляции по закону об экономически значимых организациях (ЭЗО), отмечают эксперты. Акционерам предлагается два варианта действий: сохранение доли в ПАО "Корпоративный Центр ИКС 5" или получение денежной компенсации за эту долю в рамках закона об ЭЗО.

"По нашим расчетам, если акционеры проголосуют за денежную компенсацию, выкуп с дисконтом может добавить 5% к оценке акций "Корпоративный центр ИКС 5". Размер возможного выкупа всего 0,1х EBITDA 2024п оставляет как минимум депозиты компании для потенциальной выплаты первых после редомициляции дивидендов (эквивалентно 18% дивдоходности). Также отсутствие решения по вопросу выкупа могло объяснять неопределенность по срокам возобновления торгов акций ПАО. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги, которые торгуются по 4,2х EV/EBITDA 2024п (на последний день торгов), при сильных перспективах бизнеса и ожидании дивидендов", - пишут аналитики в материале инвесткомпании.

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