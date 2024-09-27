"БКС МИ" снизил оценку акций Ростелекома на 7% после дивидендной отсечки

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) c 90 до 84 рублей за штуку после прохождения экс-дивидендной даты по выплатам за 2023 год, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Нейтральный" взгляд на оба вида бумаг был подтвержден.

Как отмечают аналитики, "Ростелеком" показал неплохие результаты за первое полугодие, и эксперты ожидают хорошие показатели по выручке и EBITDA в целом по итогам 2024 года.

"Однако высокие процентные ставки давят на прибыль компании, что может нести риски для размера дивиденда за 2024 год. Возможны сюрпризы в обновленной стратегии (позитивные или негативные) и в случае вывода на биржу облачного бизнеса и центров обработки данных "Ростелекома", - пишут они.

Текущая стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" составляет порядка 79,87 рубля и 74,15 рубля за штуку соответственно.

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