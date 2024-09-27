Котировки нефти могут завершить текущую неделю вблизи $72/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом могут завершить торговую неделю вблизи уровня в $72 за баррель, влиять на динамику будут данные по индексу PCE и традиционная недельная статистика по числу буровых установок в США, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"На предстоящий понедельник (30 сентября) приходится последний день для уплаты сентябрьских налогов, и сейчас экспортеры могут нарастить продажу валютной выручки. На этом фоне у курса юаня есть потенциал на время уйти ниже 13,1 руб. за юань", - указывают эксперты.

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