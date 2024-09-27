Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Германии в сентябре;

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в августе;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в сентябре;

- акционеры "ММК" рассмотрят вопрос дивидендов;

- акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 1П24.

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