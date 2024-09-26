.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар - SberCIB
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
26 сентября 2024 года 19:03

Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар - SberCIB

Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Эксперты инвестбанка напоминают, что в июле - августе нацвалюта на Мосбирже держалась около 11,9 руб. за юань, но в сентябре подешевела примерно на 11%, до 13,2 руб. Это случилось на фоне роста спроса на валюту, который мог быть отчасти связан с дефицитом юаневой ликвидности.

"Ранее в июне рубль укрепился на 10%, а спрос на валюту упал, - усложнилась ситуация с расчётами и переводами за рубеж, - подчеркивают аналитики. - Считаем, что на фоне роста спроса на валюту к концу года рубль подешевеет до 95 за доллар и 13,6 за юань, если ситуация с расчётами станет лучше и импорт подрастёт. По нашему мнению, эти уровни - равновесные для рубля с учётом низкого экспорта на фоне снижения цен на сырьё и сделки ОПЕК+. Полагаем, что динамика экспорта - главный фундаментальный фактор для рубля. Кроме того, мы видим риск большего ослабления рубля, если активизируется отток капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
26 сентября 2024 года 18:47
"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF на уровне "покупать" с целевой ценой HKD 98,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 34,2%, сообщается а материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Эксперт отмечают, что с начала года ETF находился в...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 18:09
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг МТС
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в обзоре аналитика Константина Белова. "Акции эмитента сейчас торгуются по EV/EBITDA 2024П на уровне 3,8, а это означает, что инвесторы смотрят на эмитента как на медленно растущий традиционный...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 17:44
АКБФ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 330,5 руб
Аналитики "АКБФ" повысили прогнозную стоимость акций "Московской биржи" с 291,2 до 330,5 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "С учетом прогнозов ЦБ РФ, инфляционных ожиданий, а также на фоне оживления внешних финансовых и товарных...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 17:20
"Финам" понизил рейтинг акций Магнита "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "Магнита" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 5690 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Ранее мы понизили целевую цену бумаги из-за публикации значительно более слабой, чем ожидали, финансовой...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 16:46
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $64,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Интерес инвесторов к вложениям в медицинские...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 16:15
Цены акций Cintas и Flutter Entertainment, вероятно, продолжат рост - инвестбанк Синара"
Котировки акций Cintas Corp. и Flutter Entertainment, вероятно, пока продолжат рост, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги Cintas в среду выросли в стоимости более чем на 1,2%. Компания повысила прогноз на 2025 финансовый год. Прибыль должна составить от $4,17 до $4,25 на акцию...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 15:36
Бумаги ММК, Северстали и ФосАгро - топ-3 идеи в сырьевом секторе РФ - "Финам"
Бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Северстали" и "ФосАгро" обладают самым высоким потенциалом роста котировок среди компаний сырьевого сектора на российском фондовом рынке, считают аналитики "Финама". "Первая половина 2024 года выдалась непростой для компаний сырьевого...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 15:01
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на октябрьском заседании - Райффайзенбанк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября, полагают аналитики Райффайзенбанка. "ЦБ РФ опубликовал в среду резюме обсуждения сентябрьского решения по ключевой ставке, - отмечают эксперты в комментарии. - Напомним, регулятор повысил ключевую ставку и дал жесткий...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 14:33
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800 пунктов в четверг при негативном балансе рисков и высокой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Динамику американского фондового рынка на предстоящей сессии будут во многом...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 14:05
"БКС МИ" понизил оценку горно-металлургический сектора до нейтральной
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили оценку перспектив акций компаний горно-металлургического сектора с позитивной до нейтральной, говорится в стратегии инвесткомпании на 4К24. "Российский горно-металлургический сектор в этом году постоянно сталкивается с новыми вызовами, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.