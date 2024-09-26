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26 сентября 2024 года 18:47
"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF на уровне "покупать" с целевой ценой HKD 98,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 34,2%, сообщается а материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Эксперт отмечают, что с начала года ETF находился в боковике на фоне общей слабости китайского рынка и, однако, на их взгляд, очередные рекорды по продаже электромобилей и гибридов вместе с экономическими стимулами могут позволить ETF выйти из боковика наверх. "Global X China Electric Vehicle and Battery ETF позволяет инвестировать в китайских производителей электромобилей, аккумуляторов и компании, добывающие редкоземельные металлы, - пишет Кауфман. - Продажи электромобилей в Китае продолжают обновлять рекорды, а доля электромобилей и гибридов в общих продажах электромобилей закрепилась выше отметки 50%. При этом негативные факторы в виде пошлин в западных странах и снижения цен на литий, на наш взгляд, уже отыграны рынком, а позитивные в виде новых экономических стимулов в Китае и умеренной оценки сектора по мультипликаторам пока нет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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