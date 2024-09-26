Цена золота может достичь $3000/унц. к концу 2024 года - Freedom Finance Global

Цена золота может достичь $3000 за тройскую унцию к концу 2024 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые цены на золото в четверг, 26 сентября, снова обновили рекорд своей стоимости и впервые превысили $2703 за тройскую унцию, - констатирует эксперт. - Основными факторами роста цен на золото в этом году являются активные закупки со стороны мировых центральных банков, смягчение денежно-кредитной политики ФРС США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Центробанки увеличили покупку золота после прецедента с заморозкой российских резервов. ФРС еще в июле начала сообщать о смягчении денежной политики, что привело к снижению курса доллара. Это побудило инвесторов переводить активы в золото как защиту от инфляции. С июля индекс доллара DXY, который отражает отношение доллара к шести мировым резервным валютам, упал на 4,74%. В сентябре ФРС снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов, что ускорило падение доллара, так как стоимость золота обычно растет при его снижении".

Все эти факторы продолжат поддерживать высокие цены на золото и в будущем, полагает Чернов. Ожидается, что ФРС может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, чтобы предотвратить рецессию и обеспечить "мягкую посадку" экономики. Цены на золото могут достичь $3000 за тройскую унцию, прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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