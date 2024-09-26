Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг МТС

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в обзоре аналитика Константина Белова.

"Акции эмитента сейчас торгуются по EV/EBITDA 2024П на уровне 3,8, а это означает, что инвесторы смотрят на эмитента как на медленно растущий традиционный телекоммуникационный бизнес. Оценки дочерних компаний, растущих быстрее, скорее всего, окажутся выше, а вероятные IPO поддержат котировки материнского предприятия. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по бумаге, которую считаем недооцененной по фундаментальным критериям, в том числе в свете ожидаемых дивидендов, доходность по которым при текущих котировках - 19%", - пишет эксперт.

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