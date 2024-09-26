АКБФ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 330,5 руб

Аналитики "АКБФ" повысили прогнозную стоимость акций "Московской биржи" с 291,2 до 330,5 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"С учетом прогнозов ЦБ РФ, инфляционных ожиданий, а также на фоне оживления внешних финансовых и товарных рынков, вызванного стимулирующими мерами ведущих центральных банков, мы закладываем в обновленные оценки рост процентных и комиссионных доходов по итогам 2025 года на 55% и 35% соответственно по сравнению с показателями первого полугодия 2024 года, - пишут эксперты. - Данные отчетности "Московской биржи" позволяют нам повысить прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года с 14,9 руб./акцию до 15,8 руб./акцию. Рыночный прогноз, по нашим данным, составляет около 19 руб./акцию, - указывают эксперты. - Прогнозная стоимость бумаг эмитента после пересмотра увеличена с 291,2 руб. до 330,5 руб. за штуку, что предполагает 55%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать". Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт, применяемый в качестве поправки на риски вложений".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.