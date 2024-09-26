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26 сентября 2024 года 15:36
Бумаги ММК, Северстали и ФосАгро - топ-3 идеи в сырьевом секторе РФ - "Финам"
Бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Северстали" и "ФосАгро" обладают самым высоким потенциалом роста котировок среди компаний сырьевого сектора на российском фондовом рынке, считают аналитики "Финама". "Первая половина 2024 года выдалась непростой для компаний сырьевого сектора. Так, в области производства после относительно успешного прошлого года в металлургии возобновился спад из-за непростой ситуации в мировой промышленности. Есть и другие причины снижения рынка. Высокая ключевая ставка и отмена ряда программ льготного ипотечного кредитования привели к охлаждению спроса на металлопродукцию в строительной отрасли, которая была одним из ключевых драйверов роста в 2023 году", - отмечают эксперты в обзоре. После падения в ходе общего спада российского фондового рынка акции сталелитейных компаний торгуются на привлекательных для покупки уровнях, считают аналитики. Особого внимания, по их мнению, заслуживают "ММК" и "Северсталь". Котировки акций эмитентов показали динамику, превосходящую сектор металлургии в целом. Неплохую устойчивость котировок сталелитейных компаний эксперты "Финама" объясняют двумя факторами. Во-первых, это стабильный внутренний спрос, благодаря которому они менее подвержены санкционному давлению. Во-вторых, представители черной металлургии возобновили выплату дивидендов. Одной из отраслей, которая не попала под прямые санкции, стало производство удобрений. Наиболее ликвидные здесь, указывают аналитики - бумаги "ФосАгро", крупнейшего в России и одного из ведущих мировых поставщиков фосфорсодержащих удобрений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК/СЕВЕРСТАЛЬ/ФОСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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