"БКС МИ" открыл топ-идею "Лонг в акциях ФосАгро"

"БКС Мир инвестиций" открыл топ-идею "Лонг в акциях ФосАгро" с ожидаемой доходностью 10% к началу ноября, говорится в обзоре инвесткомпании.

По мнению аналитиков, отчетность компании в середине ноября и вероятное объявление дивидендов за третий квартал 2024 года могут стать катализаторами для котировок бумаг.

Эксперты выделяют "ФосАгро" среди лучших корпоративных историй на российском рынке. При этом на текущих уровнях бумаги выглядят фундаментально недооцененными, полагают они.

Как отмечают аналитики, компания хорошо зарабатывает на фоне текущих цен на фосфорные удобрения (выше $550/т) и относительно слабом рубле, при текущем уровне капзатрат сохраняется положительный свободный денежный поток. Они напоминают, что экспортные пошлины в размере 10% введены до конца 2024 года. "Рост НДПИ после отмены экспортной пошлины может привести к меньшему оттоку денег из компании, что позитивно скажется на финансах "ФосАгро". Хотя налоговые риски есть", - считают в "БКС".

"Если дополнительной фискальной нагрузки на сектор не будет, валютные цены на удобрения останутся довольно высокими, а рубль - слабым, цена акций "ФосАгро" может восстановиться, и доходность идеи может составить 10% до начала ноября", - резюмируют аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.