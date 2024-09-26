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26 сентября 2024 года 14:05
"БКС МИ" понизил оценку горно-металлургический сектора до нейтральной
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили оценку перспектив акций компаний горно-металлургического сектора с позитивной до нейтральной, говорится в стратегии инвесткомпании на 4К24. "Российский горно-металлургический сектор в этом году постоянно сталкивается с новыми вызовами, что отразилось в динамике большинства бумаг, - пишут эксперты. - Большинство компаний попало в идеальный шторм в результате обвала мировых цен, логистических ограничений и растущих ставок. На этом фоне у отраслевого индекса металлов и добычи Мосбиржи одна из худших динамик из всех бенчмарков с начала года. Но, несмотря на фундаментальную привлекательность некоторых имен после просадки, неопределенность в мировой и российской экономиках остается высокой и не позволяет ценам акций отразить справедливую стоимость бизнеса в полной мере. Поэтому, в условиях сохраняющихся рисков, отраженных в выросшей требуемой стоимости акционерного капитала, мы меняем взгляд на сектор с позитивного на нейтральный". Аналитики "БКС МИ" считают, что внутренний рынок стали будет выглядеть лучше мирового, а ценовые премии сохранятся. Бумаги сталеваров настолько просели, что фундаментально имеют хороший потенциал роста на следующие 12 месяцев: у компаний к тому же сильный баланс, и возобновились дивиденды. Стратеги выделяют "ММК" как бумагу с максимально сильным балансом и фокусом на рынок РФ, которая необоснованно недорога с точки зрения фундаментальной оценки и мультипликаторов "Сектор цветных металлов не может восстановиться при замедлении китайской экономики и мирового перепроизводства, - отмечается далее в стратегии. - В разрезе компаний у нас нейтральный взгляд на "Норникель" после существенной коррекции в последнее время, а на "РусАл" - негативный в условиях рекордных инвестпланов и низких дивидендов от "ГМК". Что касается золотодобычи, то это чуть ли не единственный сектор, которому на руку текущая неопределенность в мире, указывают аналитики. Биржевые цены на металл обновляют рекорды и тянут вверх бумаги золотодобытчиков. "Среди имен нам нравится "Полюс": акции торгуются дешевле исторических значений по Р/Е на 20-25%, - указывают эксперты. - У эмитента управляемые корпоративные риски и самая высокая рентабельность в металлургии и добыче, поэтому выделяем его в качестве краткосрочного фаворита в моменте, несмотря на долгосрочно нейтральный взгляд". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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