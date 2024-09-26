Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3000п на горизонте нескольких месяцев - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3000 пунктов на горизонте нескольких месяцев, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ( "БКС МИ").

Эксперт инесткомпании Юлия Голдина отмечает, что в текущих условиях сильной поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 2800 пунктов. Тем не менее, аналитик считает, что на горизонте нескольких месяцев сохраняется потенциал роста к отметке 3000 пунктов, при этом долгосрочный фундаментальный справедливый уровень для этого бенчмарка находится на уровне 3400 пунктов с учетом всех негативных факторов, включая жесткую монетарную политику ЦБ РФ.

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