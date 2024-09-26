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26 сентября 2024 года 11:03
Цена нефти в целом сохраняет потенциал роста до $73/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал к восстановительному росту до $73 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Котировки нефти в среду падали даже на фоне недельных данных Минэнерго США, показавших ускорившееся снижение запасов нефти в стране - показатель сократился на 4,5 млн баррелей после снижения на 1,6 млн баррелей неделей ранее (прогноз - минус 1,4 млн баррелей). Давление на рынок оказывают сообщения о планах по наращиванию добычи со стороны Саудовской Аравии. На этом фоне в четверг фьючерсы на нефть марки Brent ушли уже к $71,6 за баррель. Пока цены на нефть останутся под давлением, но в дальнейшем у них все же остается потенциал к восстановительному росту к $73 за баррель", - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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