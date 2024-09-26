Коррекция может стать привлекательным моментом для покупки акций Норникеля - "Алор Брокер"

Коррекция может стать привлекательным моментом для покупки акций ГМК "Норильский никель", считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Очень вероятно продолжение коррекции на рынке акций в четверг, - пишет эксперт в комментарии. - На это прямо намекает нефть, которая уже утром дешевеет на 2,6%. Основной причиной распродаж нефтяных контрактов стал очередной ураган в Мексиканском заливе, который зачем-то сменил вектор движения и обошел нефтедобывающие площади стороной. Мы не думаем, что откат будет глубоким. Фундаментальную поддержку "быкам" будет оказывать улучшение планируемых показателей федерального бюджета на 2025 год. Снижение дефицита бюджета более чем вдвое по сравнению с нынешним годом должно привести к резкому сокращению темпов прироста денежной массы, что уменьшит инфляцию".

Для покупок по окончании коррекции, по мнению Антонова, перспективно выглядят акции "Норникеля". На днях Народный банк Китая снизил ставку после аналогичного решения ФРС ранее. Кроме того, китайские власти объявили о начале помощи сектору недвижимости. Это, на взгляд эксперта, должно привести к дальнейшему росту мировых цен на металлы.

"В России фактически остался один полноценный экспортер металла - это "Норникель". Вчера бумага из-за ухудшения общерыночных настроений не смогла взять сопротивление 119 руб., но штурм отметки повторится. Сильная поддержка лежит в районе 106 руб., но мы не уверены, что бумага туда дойдет", - указывает стратег.

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