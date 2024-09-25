Акции ТКС Холдинга пытаются восстановить импульс к росту - "Велес Капитал"

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" пытаются восстановить импульс к росту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "ТКС Холдинга" с начала сентября также растут вместе со всем рынком, отступая от минимума с октября 2022 года, - указывает эксперт. - Котировки подошли к пику с июля текущего года 2814,5 руб. и проверяют на прочность верхнюю полосу Боллинджера дневного графика и среднюю полосу Боллинджера недельного графика (район 2700 руб.), что может предвещать смену основного тренда на восходящий. При реализации бычьего сценария следующей целью движения бумаг может стать район 3150 руб. (потенциал роста от текущих значений около 16%), где также проходит линия долгосрочного медвежьего тренда. С фундаментальной точки зрения поддержку "ТКС Холдинг" может оказывать общий оптимизм на рынке акций и надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2024 год. Уход ниже сопротивления 2700 руб., в то же время, укажет на риски возвращения к снижению с важной поддержкой у 2400 руб.".

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