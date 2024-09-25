Альфа-банк понизил рекомендацию для акций ЮГК до уровня "по рынку"

Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "Южуралзолота" (ЮГК) с "выше рынка" до уровня "по рынку", сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой.

"Золото продолжает дорожать (+29% с начала 2024 года), ставя новые исторические рекорды, - отмечают эксперты в комментарии. - Тем не менее, результаты ЮГК за 1П24 вызывают у нас некоторые сомнения в том, что компании удастся в срок достичь операционных целей, заявленных в ходе IPO. Помимо снижения операционных показателей по итогам 1П24, дополнительные трудности создает приостановка работы Уральского хаба Ростехнадзором. Акции "Южуралзолота" с начала 2024 года выросли на 15%, и на текущих уровнях, на наш взгляд, потенциал роста до нашей целевой цены (0,81 руб.) составляет 8%. Соответственно, мы понижаем нашу рекомендацию с "выше рынка" до уровня "по рынку".

Аналитики банка считают, что ЮГК завершит 2024 год с чистой прибылью и сможет по итогам года согласно новой дивидендной политике выплатить 50% от чистой прибыли.

"Как следствие, по нашим подсчетам, дивиденд за 2024 год может составить 0,04 руб. на акцию (с доходностью на уровне 5%, - допускают стратеги банка. - Мы видим ограниченный потенциал роста бумаг ЮГК с текущих уровней. Мы ожидаем от компании официальной корректировки прогноза по производству в 4К24 после того, как будет урегулирована ситуация с Ростехнадзором по Уральскому хабу. Динамика стоимости акций "Южуралзолото" будет также зависеть от дальнейшего движения цен на золото".

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