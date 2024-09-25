Вероятно восстановление цены нефти до $78/барр. в краткосрочной перспективе - УК "Первая"

Вероятно восстановление цены нефти до $78 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Цена Brent в среду теряет 0,6% после локального роста, начавшегося в первой половине месяца, и торгуется около $75,2 за баррель, - констатирует эксперт. - Фундаментальное влияние на нефть оказывают риски рецессии и замедления спроса. Так, согласно опросу управляющих BofA, более 40% респондентов оценивают рецессию в США как ключевой риск и ожидают замедления американской экономики. На текущей неделе будет опубликована квартальная статистика по ВВП США, что позволит оценить опасения управляющих и риски потенциального снижения спроса. Договоренности ОПЕК+ об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца, как и данные по запасам сырой нефти от EIA, согласно которым запасы снизились на 1,630 млн при прогнозе снижения на 0,200 млн, пытаются поддержать котировки. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке. Мы ожидаем, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться и стабилизируются около $78/барр.".

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