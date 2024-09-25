"Финам" понизил рейтинг акций Ciena до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Ciena Corp. с "покупать" до "держать" c целевой ценой $62,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании.

Оставшийся потенциал роста составляет 2,6%.

"В марте этого года мы открыли идею в акциях компании, так как она была недооценена в сравнении с аналогами, и недавно котировки добрались до обозначенного нами уровня (доходность составила 21%), - напоминает аналитик Никита Степанов. - Однако теперь потенциал роста исчерпан, особенно после противоречивого отчета за 3К2024 финансового года, где компания отразила снижение всех основных финансовых показателей и заявила, что на восстановление потребуется несколько кварталов. Мы считаем, сейчас не лучшее время для покупки акций Ciena".

По мнению эксперта, основные риски для Ciena сопряжены с возможными проблемами с логистикой и поставками, временным или длительным снижением спроса на сетевые решения из-за глобальной неопределенности и ограниченных бюджетов предприятий, а также повышенной волатильностью на американском фондовом рынке.

Ciena Corporation - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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