"Велес Капитал" установил целевую цену акций "Акрона" на уровне 10837 руб. за штуку с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Несмотря на значительное падение котировок, "Акрон" с форвардным EV/EBITDA 2024П 10,8х по-прежнему остается самой дорогой компанией сектора металлов, добычи и химической промышленности, - констатирует эксперт. - Высокая оценка отчасти обоснована планами по расширению производства товарной продукции на 30% в ближайшие 5 лет, а также регулярными байбэками. В то же время "Акрон" имеет низкий free-float (4,6%), который продолжает сжиматься из-за регулярных выкупов. По итогам 2024 года мы ожидаем, что компания получит отрицательный FCF на фоне низких мировых цен на азотные удобрения, уплаты высоких экспортных пошлин и вхождения в пиковую фазу инвестиционной программы".

При сохранении коэффициента выплат на уровне 45% чистой прибыли по МСФО совокупный дивиденд компании за 2024 год, по оценке аналитика, может составить 435 руб. на акцию со скромной доходностью 2,7% к текущим котировкам, однако Данилов отмечает риск того, что во избежание дальнейшего наращивания долговой нагрузки руководство примет решение о распределении лишь 30% прибыли.

"На наш взгляд, все вышеперечисленные негативные факторы свидетельствуют о фундаментальной переоцененности бумаг "Акрона", - резюмирует стратег инвесткомпании. - Мы устанавливаем целевую цену для акций компании на уровне 10837 руб. с рекомендацией "продавать".

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