Акции Циана могут быть интересны в долгосрочной перспективе - ПСБ

Акции "Циана" могут представлять интерес для долгосрочных инвестиций, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова.

"Эмитент во вторник завершил основные этапы переезда в Россию, зарегистрировавшись в специальном административном районе Октябрьский в Калининградской области. Далее "Циан" намерен направить своим акционерам предложение об обмене депозитарных расписок на акции с листингом на Московской бирже с коэффициентом 1:1. Это позитивно для бумаг, поскольку обмен пройдет без паузы в торгах. Что более важно - компания получит возможность платить дивиденды, - пишет эксперт в обзоре. - У "Циана" хороший финансовый профиль и достойная маржинальность. Ждем, что компания скоро сформирует дивидендную политику и направит на выплату часть накопленных средств. Акции могут быть интересны в долгосрочной перспективе".

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