"Финам" повысил прогнозную цену акций VanEck Gold Miners ETF до $44,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций VanEck Gold Miners ETF до $44,8 за штуку на горизонте года на фоне роста котировок золота, что предполагает потенциал роста 11,2% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент - старейший, крупнейший и один из самых популярных фондов в сегменте золотодобычи. Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков, а также во время рецессий и стагфляции. Акции биржевого фонда VanEck Gold Miners ETF, инвестирующего в акции широкого списка глобальных золотодобывающих компаний, по нашей новой оценке, сохраняют умеренный потенциал роста в среднесрочной перспективе", - пишут эксперты.

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний. Фонд основан в 2006 году и остается одним из самых известных в мировом сегменте золотодобычи.

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