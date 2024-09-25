Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных покупок - ПСБ

Акции МКПАО "Хэдхантер" привлекательны для долгосрочных инвесторов, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 5138 рублей за штуку (с возможностью ее повышения по результатам отчетности эмитента за третий квартал года), говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания сообщила, что после переезда в Россию, который планируется завершить до конца 2024 года, она намерена выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию. В дальнейшем HeadHunter планирует направлять на дивиденды от 60 до 100% от скорректированной чистой прибыли. Кроме этого, эмитент утвердил программу обратного выкупа акций объемом до 10 млрд рублей и продолжительностью до года. Мы допускаем навес продаж на старте торгов, однако, на наш взгляд, он будет быстро устранен из-за очевидных перспектив компании. "Хэдхантер" активно растет, при этом сохраняя двузначный уровень рентабельности. Рост активности в сфере найма поддержит результаты и дальше, - пишет аналитик банка в обзоре. - Доходность особого дивиденда (по ценам на последний день торгов) составляет порядка 16-18%. Мы считаем, что акции привлекательны для долгосрочных инвесторов. Наш таргет на двенадцать месяцев - 5138 руб. Он может быть повышен после публикации отчетности за III квартал".

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