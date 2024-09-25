Возможно укрепление рубля до 12,5 руб. за юань к концу текущей недели - ПСБ

Возможно традиционное перед налоговыми выплатами укрепление рубля по отношению к юаню - до уровня 12,5 руб. к концу текущей недели, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Жду небольшую и скорее локальную волну укрепления рубля в конце недели. Ключевым фактором поддержки выступит активизация подготовки экспортеров к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября. Целевым диапазоном по курсу юаня на Московской бирже на среду, по моим оценкам, выступит диапазон 12,9-13,2 руб. - волатильность в биржевом сегменте валютного рынка может повыситься уже в течение дня. Ближе к концу недели, на пике предложения валюты со стороны экспортеров, ждем откат китайской валюты к району отметки 12,5 руб." - пишет эксперт в комментарии.

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