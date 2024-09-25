.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 сентября 2024 года 10:18
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - число разрешений на строительство, продажи новых домов в США в августе; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - промышленное производство России в августе; - в ЕС состоится голосование по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая; - акционеры "Займера", "Инарктики" и "Делимобиля" обсудят дивиденды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
.
25 сентября 2024 года 19:04
Акции Henderson сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский дом мужской моды Henderson представил операционные результаты за август 2024 года. Выручка за восемь месяцев увеличилась на 29,4% по сравнению... читать дальше
.25 сентября 2024 года 18:03
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 31,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "iShares... читать дальше
.25 сентября 2024 года 17:38
Акции МКПАО "ТКС Холдинг" пытаются восстановить импульс к росту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "ТКС Холдинга" с начала сентября также растут вместе со всем рынком, отступая от минимума с октября 2022 года, - указывает эксперт. - Котировки... читать дальше
.25 сентября 2024 года 17:03
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "Южуралзолота" (ЮГК) с "выше рынка" до уровня "по рынку", сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "Золото продолжает дорожать (+29% с начала 2024 года), ставя новые исторические рекорды, - отмечают эксперты в... читать дальше
.25 сентября 2024 года 16:27
Вероятно восстановление цены нефти до $78 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. "Цена Brent в среду теряет 0,6% после локального роста, начавшегося в первой половине месяца, и торгуется около $75,2 за баррель, - констатирует... читать дальше
.25 сентября 2024 года 15:52
"Финам" понизил рейтинг акций Ciena Corp. с "покупать" до "держать" c целевой ценой $62,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании. Оставшийся потенциал роста составляет 2,6%. "В марте этого года мы открыли идею в акциях компании, так как она была недооценена в... читать дальше
.25 сентября 2024 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 1336,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики... читать дальше
.25 сентября 2024 года 14:49
"Велес Капитал" установил целевую цену акций "Акрона" на уровне 10837 руб. за штуку с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Несмотря на значительное падение котировок, "Акрон" с форвардным EV/EBITDA 2024П 10,8х по-прежнему остается самой... читать дальше
.25 сентября 2024 года 14:11
Среднесрочная оценка американского фондового рынка умеренно позитивна, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко. "Индекс S&P 500 тестирует 5730 пунктов. Он движется над 200-дневной скользящей средней и периодически обновляет исторические максимумы. До конца года может... читать дальше
.25 сентября 2024 года 13:46
Акции "Циана" могут представлять интерес для долгосрочных инвестиций, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. "Эмитент во вторник завершил основные этапы переезда в Россию, зарегистрировавшись в специальном административном районе Октябрьский в Калининградской области. Далее "Циан"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.