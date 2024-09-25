Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- число разрешений на строительство, продажи новых домов в США в августе;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- промышленное производство России в августе;

- в ЕС состоится голосование по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая;

- акционеры "Займера", "Инарктики" и "Делимобиля" обсудят дивиденды.

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