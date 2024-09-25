Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2850-2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2850-2900 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Рост цены акций "Газпрома" позволяет российскому рынку обновлять максимумы, но для остальных акций это, вероятно, сказывается не лучшим образом. Не исключено, что инвесторы закрывают прибыльные позиции с желанием поучаствовать в ралли бумаг "Газпрома". Это объясняет слабую динамику остальных ключевых акций", - отмечает эксперт в комментарии.

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