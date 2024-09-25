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25 сентября 2024 года 09:56
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2850-2900п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2850-2900 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Рост цены акций "Газпрома" позволяет российскому рынку обновлять максимумы, но для остальных акций это, вероятно, сказывается не лучшим образом. Не исключено, что инвесторы закрывают прибыльные позиции с желанием поучаствовать в ралли бумаг "Газпрома". Это объясняет слабую динамику остальных ключевых акций", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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