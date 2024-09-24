Курс рубля к концу 2024г может составить 94-96 руб./$1 - "Финам"

"Финам" в целом ожидает ослабление российской валюты на протяжении IV квартала 2024 года, при этом диапазон движения в октябре-частично ноябре по паре доллар/рубль может составить 90-94 руб./$1, а ближе к концу текущего года курс может вырасти до 94-96 руб./$1, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Николая Дудченко.

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