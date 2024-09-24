"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью на уровне $48,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,2%, сообщается в аналитическом материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Инструмент фонда позволяет инвесторам вложиться в прорывы медицины, способные спасти жизни миллионов людей. Такие вложения можно назвать социально значимыми и этичными. Медицинские открытия продолжают завоевывать симпатии инвесторов, и в долгосрочной перспективе все больше эмитентов в структуре ALPS Medical Breakthroughs ETF будут переходить из статуса компаний клинической стадии в статус компаний с коммерциализированными препаратами", - пишет эксперт.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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