Акции Сбербанка, Совкомбанка и ТКС Холдинга привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка, Совкомбанка и МКПАО "ТКС Холдинг" являются фаворитами банковского сектора на фондовом рынке РФ и привлекательны для долгосрочных инвесторов, считают аналитика сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский банковский сектор по итогам августа продолжил показывать сильные результаты в части финансового результата и корпоративного кредитования. По предварительным данным, показатель достаточности совокупного капитала банковского сектора (Н1.0) составил 12,1% (без учета Банка непрофильных активов), при этом запас капитала (до нормативов) увеличился до 6,7 трлн руб. (+1,3%). Также стоит отметить, что на фоне высоких ставок сохраняется риск увеличения просрочек по кредитам розничных клиентов банков и, как следствие, риск увеличения резервов, что может повлиять на финансовый результат отрасли в будущем, - пишут эксперты в обзоре. - В настоящее время мы продолжаем позитивно смотреть на результаты банковского сектора. В качестве фаворитов отрасли выделяем акции Сбербанка, Совкомбанка и МКПАО "ТКС Холдинг", которые, на наш взгляд, являются привлекательными для долгосрочных инвесторов".

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