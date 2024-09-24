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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Сбербанка, Совкомбанка и ТКС Холдинга привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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24 сентября 2024 года 16:37
Акции Сбербанка, Совкомбанка и ТКС Холдинга привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка, Совкомбанка и МКПАО "ТКС Холдинг" являются фаворитами банковского сектора на фондовом рынке РФ и привлекательны для долгосрочных инвесторов, считают аналитика сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский банковский сектор по итогам августа продолжил показывать сильные результаты в части финансового результата и корпоративного кредитования. По предварительным данным, показатель достаточности совокупного капитала банковского сектора (Н1.0) составил 12,1% (без учета Банка непрофильных активов), при этом запас капитала (до нормативов) увеличился до 6,7 трлн руб. (+1,3%). Также стоит отметить, что на фоне высоких ставок сохраняется риск увеличения просрочек по кредитам розничных клиентов банков и, как следствие, риск увеличения резервов, что может повлиять на финансовый результат отрасли в будущем, - пишут эксперты в обзоре. - В настоящее время мы продолжаем позитивно смотреть на результаты банковского сектора. В качестве фаворитов отрасли выделяем акции Сбербанка, Совкомбанка и МКПАО "ТКС Холдинг", которые, на наш взгляд, являются привлекательными для долгосрочных инвесторов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК/СОВКОМБАНК/ТКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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