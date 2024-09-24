"БКС МИ" заменил Лукойл и Газпром нефть на "обычку" Татнефти и Полюс в списке фаворитов среди акций РФ

"БКС Мир инвестиций" заменил бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на акции "Татнефти" (обыкновенные) и "Полюса" в списке фаворитов на российском рынке, говорится в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, "обычка" "Татнефти" отстала по динамике от некоторых российских нефтяников. При этом сильный баланс и снижение капитальных затрат "Татнефти" в первом полугодии могут указывать на перспективу роста дивидендных выплат, полагают они.

Бумаги "Полюса" между тем все еще торгуются с дисконтом выше 20% к историческим значениям по мультипликатору P/E, в то время как золото закрепляется на новых рекордных уровнях в $2600/унция, подчеркивают эксперты БКС.

Состав аутсайдеров не изменился.

"С технической точки зрения ближайшая цель по индексу МосБиржи находится в районе 3000 пунктов. Однако в краткосрочной перспективе мы ждем некоторой паузы в покупках - для дальнейшего роста нужны дополнительные драйверы", - пишут аналитики.

Фавориты краткосрочной стратегии "БКС МИ": Сбербанк, "ТКС Холдинг", Ozon, "Московская биржа", "Яндекс", "Татнефть" ("обычка") и "Полюс". Аутсайдеры: "АЛРОСА", НЛМК, "Норильский никель", "ОГК-2", МТС, "Распадская" и "Группа ЛСР".

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