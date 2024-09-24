Ряд мер стимулирования экономики КНР может поддержать бумаги Норникеля - "Велес Капитал"

Масштабная программа стимулирования экономики в Китае может поддержать цену бумаг ГМК "Норильский никель", считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки бумаг "Норникеля" развивали отступление от минимума с 2018 года, достигнутого в сентябре, когда бумаги упали ниже 100 руб. Благоприятное влияние оказало восстановление цен на металлы, в частности, на палладий, никель и медь вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах экономики в Китае. Низкие цены на металлы стали одной из причин слабых финансовых результатов эмитента за 1П24 и, вероятно, подтолкнут менеджмент к отказу от выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее в компании ожидают высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что наряду с потенциальным ростом цен на металлы должно позволить осуществить итоговые дивидендные выплаты и улучшить его финансовое положение", - пишет эксперт в обзоре.

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