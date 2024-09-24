"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ВК с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 61%, стоп-приказ: 300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на новость о том, что "ВК" запускает корпоративную платформу для сбора и анализа данных VK Data Platform. Платформа объединяет как собственные разработки VK, так и сторонние свободно распространяемые решения для работы с данными.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1", - указывают в "Финаме".

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