S&P 500, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 5700-5760п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5700-5760 пунктов, баланс рисков умеренно положительный при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

"Внешний фон выглядит позитивным благодаря новостям из КНР, - пишет эксперт. - Народный Банк Китая анонсировал масштабную программу поддержки экономики. Глава регулятора заявил, что ставка RRR (норма резервирования валюты для банков) скоро будет снижена на 0,5%. Для решения проблем в индустрии недвижимости уменьшат ставки по ипотеке и смягчат ограничения на покупку на вторичном рынке. Фондовому рынку будет предоставлено $113 млрд дополнительной ликвидности. Планируется провести рекапитализацию крупнейших банков впервые более чем за 10 лет. На предстоящую сессию в США прогнозируем средний уровень волатильности при умеренно положительном балансе рисков. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы находятся в зеленой зоне. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5700-5760 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.