"Финам" понизил рейтинг акций PayPal до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций PayPal Holdings с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $82,6, что предполагает потенциал роста на 6,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Почти 2 года акции компании находились в числе аутсайдеров среди представителей ТМТ-рынка США и были сильно недооценены в сравнении с аналогичными компаниями, - отмечает аналитик Никита Степанов. - PayPal все это время проходила процесс реорганизации на фоне сменившегося менеджмента, и с конца июля текущего года рынок наконец обратил внимание на это. Мы установили текущую целевую цену в начале февраля, а текущая доходность составляет более 34%. Мы считаем, что у акций сохраняется определенный потенциал роста, однако он небольшой, в связи с чем мы понижаем свой рейтинг. При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E NTM и EV/EBITDA NTM компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

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