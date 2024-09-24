"Финам" понизил рейтинг акций Amazon до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Котировки достигли нашей целевой цены $190, потенциал снижения сейчас составляет 1%, - указывает аналитик Игнат Иванов. - Для расчета справедливой стоимости бумаг мы использовали метод дисконтированных денежных потоков. Пятого августа мы открыли идею на покупку акций Amazon, просевших после публикации квартальной отчетности. С этого момента котировки выросли почти на 16%".

Amazon - одна из крупнейших по капитализации компаний мира, специализирующаяся на электронной торговле и облачных вычислениях.

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