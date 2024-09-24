"Финам" понизил рейтинг акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $64 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 7,9% без учета дивидендов.

"Мы повысили целевую цену по акциям фонда в мае 2024 года, однако за прошедший период она так и не была достигнута, - пишет эксперт Никита Степанов. - Мы объясняем это инцидентом с ПО CrowdStrike в июле текущего года, из-за ошибки которого нарушилась работа многих банков, аэропортов и магазинов по всему миру, что повлияло на котировки компании и всего фонда. Между тем индустрия кибербезопасности за это время все еще не утратила своей актуальности: даже если CrowdStrike потеряет клиентов из-за инцидента, они пойдут в другие компании, входящие в фонд, из-за чего общая доходность последнего не пострадает".

CIBR - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности. В состав фонда входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

В портфеле фонда представлено 30 эмитентов.

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