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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Серьезное укрепление рубля пока маловероятно - "Алор Брокер"
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24 сентября 2024 года 11:11

Серьезное укрепление рубля пока маловероятно - "Алор Брокер"

Серьезное укрепление рубля по отношению к юаню с текущих уровней пока маловероятно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает снижение по отношению к китайской валюте. Это отголоски падения котировок нефти, которое началось в июле. Вот-вот рубль начнет получать поддержку от налогового периода, пик которого придется на следующий понедельник. Но на серьезное укрепление рубля мы пока не рассчитываем", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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