Цена акций ЛУКОЙЛа обладает шансами на рост до 7900 руб. - ПСБ

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" обладают шансами на подъем до 7900 рублей, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Акции нефтяной компании торгуются в понедельник вблизи круглой отметки в 7000 рублей. Смогут ли бумаги преодолеть этот рубеж и закрепиться выше? На наш взгляд, безусловно, и вот почему. Восстановление переработки на поврежденных в начале года НПЗ и возобновление поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию с октября поддержат финансовые результаты компании во втором полугодии 2024 года. Эмитент финансово устойчив - запас ликвидности превышает 1 трлн руб., а уровень долговой нагрузки остается низким, - указывает аналитик в обзоре банка. - По итогам года "ЛУКОЙЛ" может выплатить более 1000 руб. дивидендов, что также поддержит котировки (программа buyback у нерезидентов, вероятно, будет отложен). Дивиденд за первое полугодие может составить порядка 600 руб. (доходность - около 8,6%). С учетом указанных факторов справедливой стоимостью бумаг считаем 7900 рублей за штуку".

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