"БКС МИ" закрыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6150 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") досрочно закрыл торговую идею: "покупать акции "Магнита" с целью 6150 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования девять месяцев, открытую 6 сентября 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков.

"С момента открытия идеи акции эмитента выросли в цене на 25%, существенно опередив рост индекса Мосбиржи. Обозначенная цель на девять месяцев была достигнута практически за две недели. Бумаги могут столкнуться с сопротивлением вблизи психологически важного уровня в 6000 руб. На горизонте года считаем справедливой стоимостью - 7400 рублей за штуку, взгляд нейтральный", - пишут эксперты.

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