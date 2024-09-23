Возможно ослабление давления на рубль на текущей неделе - Альфа-банк

Возможно ослабление давления на рубль на текущей неделе, считает стратег по валютному рынку и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров.

"Текущая неделя предналоговая, поэтому ожидаем ослабление давления на рубль, но в перспективе одного-двух месяцев продолжаем смотреть на рубль пессимистично. По мере сокращения экспортного оффера и роста импорта рубль будет ослабевать и усиливать проинфляционные риски накануне декабрьского заседания Банка России по ставке. Темпы ослабления, однако, зависят от цен на нефть в мире (и геополитики), а также ситуации с платежами в Китай, - пишет эксперт в обзоре. - Дефицит юаней на рынке сохраняется, на неделе ставки "овернайт" находились выше 15%, доходили до 85-90% в среду. Такая ситуация обеспечивает привлекательность валютного хеджирования - декабрьский и мартовский фьючерсы на юань торгуются дешевле спота".

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