Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Эмитент и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились о досрочном увеличении суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" до максимального законтрактованного уровня (как сообщил "Газпром" в минувшую пятницу). Если "Газпром" увеличит поставки дополнительно на 2 млрд кубометров, на уровне EBITDA это даст прибавку в 36 млрд руб. (1,3% показателя за 2024 год). Компания уплачивает экспортную пошлину в 30% к цене поставляемого по "Силе Сибири" газа, которая сейчас составляет, по нашим расчетам, немногим менее $300/тыс. кубометров, при этом поставки освобождены от НДПИ на газ. Строительство дальневосточного маршрута должно быть завершено в 2027 году, а экспорт в Китай с учетом "Силы Сибири 2" обещает достигнуть 100 млрд кубометров в год в начале 2030-х годов. Наш рейтинг по акциям "Газпрома" - "покупать", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.