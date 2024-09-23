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23 сентября 2024 года 11:42
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Disney
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $97,61 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Недавно компания представила отчет за 3К24 финансового года, где превзошла ожидания аналитиков в части чистой прибыли и выручки. Важным позитивом в отчете стало и то, что стриминговый сегмент эмитента впервые вышел на прибыльность за квартал и имеет все шансы сделать это по итогам всего года. Однако главным негативом в отчете, на наш взгляд, стало резкое замедление роста количества подписчиков стриминга. В связи с этим мы считаем, что у акций Disney все еще нет существенного "апсайда" на текущих значениях, - пишет эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов и собственные исторические мультипликаторы компании за последние два года". Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DISNEY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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