Курс юаня, вероятно, останется выше 13 руб. в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется выше уровня в 13 руб. за юань в ближайшие торговые дни, однако к концу текущей недели экспортеры должны нарастить продажу валюты для уплаты налогов и курс может уйти ниже указанной отметки, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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